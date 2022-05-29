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Türkiye kavruluyor! Sahillere akın ettiler

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti.

Türkiye kavruluyor! Sahillere akın ettiler - Resim: 1

Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası hafta sonunda etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde 40 derecelere yaklaşan sıcaklık Mersin'de de etkili oldu.

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Türkiye kavruluyor! Sahillere akın ettiler - Resim: 2

Sıcak havanın etkili olması nedeniyle Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Kızkalesi sahilinde de yoğunluğu arttırdı.

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Türkiye kavruluyor! Sahillere akın ettiler - Resim: 3

Hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin yanı sıra Mersin ve komşu iller Adana, Niğde, Karaman ve Konya olmak üzere birçok şehirden günübirlikçilerin tercihi de Kızkalesi oldu.

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Türkiye kavruluyor! Sahillere akın ettiler - Resim: 4

Dışarısının 40 dereceye yaklaştığı denizin de kıyılarda 24 derelerde olduğu bölgede tatilcilerin bazıları yüzerek serinlemenin tadını çıkardı, bazıları da çocuklarla oynayarak vakit geçirdi.

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