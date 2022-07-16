Türkiye kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, 2022 yılının tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olacağı belirtilmişti. Kızıltepe'de de sabah saatlerinde dışarı bırakılan termometrede sıcaklık 50 derece, gölgede ise 46 dereceyi gösterdi.