Türkiye kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
Türkiye'nin dört bir yanında sıcak hava bunalttı. Mardin'de termometreler 50 dereceyi gösterdi. İstanbul ve Antalya'da ise plajlar doldu taştı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 50 dereceyi bulan sıcak havalar vatandaşı olumsuz etkiliyor. Kızıltepeli fırıncılar ise aşırı sıcak havalara rağmen vatandaşa hizmet etmek için ocak başında çalışmaya devam ediyor.
Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, 2022 yılının tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olacağı belirtilmişti. Kızıltepe'de de sabah saatlerinde dışarı bırakılan termometrede sıcaklık 50 derece, gölgede ise 46 dereceyi gösterdi.
Kızıltepe Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak hava sebebiyle adeta sessizliğe büründü. Bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşayan vatandaşlar, serinlemek için çeşme başlarına koştu.
Kızıltepe'de fırın işletmecileri ise hem havanın hem de mesailerinin büyük çoğunluğunun geçirdiği ekmek pişirme fırının verdiği ısıyla zorlu mesailerini sürdürüyor. Fırıncılar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda üretime devam ediyor.