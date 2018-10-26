Türkiye kışı, Bodrum yaz yaşıyor

Ülkenin birçok bölgesinde kar etkili olurken Güney Ege kıyıları yazdan kalma günler yaşıyor. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı eksi 10 derece kadar düşerken Bodrum'da ise hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı.