Türkiye kışı, Bodrum yaz yaşıyor
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışi etkili olurken Bodrum'da insanlar sahillere akın etti.
Türkiye'nin birçok bölgesi kara teslim olurken turizmin göz bebeği Bodrum'da ise sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.
Bodrum'da 2 gündür süren fırtına yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Ekim son haftası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte birçok vatandaş sahil kenarındaki kafeteryaları doldurdu.
Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortaken sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Yazdan kalma bir gün yaşayan Bodrumlular sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.