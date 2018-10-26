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  3. 26 Ekim 2018 20:27

Türkiye kışı, Bodrum yaz yaşıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışi etkili olurken Bodrum'da insanlar sahillere akın etti.

Türkiye kışı, Bodrum yaz yaşıyor

Türkiye'nin birçok bölgesi kara teslim olurken turizmin göz bebeği Bodrum'da ise sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

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Türkiye kışı, Bodrum yaz yaşıyor

Bodrum'da 2 gündür süren fırtına yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Ekim son haftası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte birçok vatandaş sahil kenarındaki kafeteryaları doldurdu.

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Türkiye kışı, Bodrum yaz yaşıyor

Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortaken sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Yazdan kalma bir gün yaşayan Bodrumlular sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

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Türkiye kışı, Bodrum yaz yaşıyor

Ülkenin birçok bölgesinde kar etkili olurken Güney Ege kıyıları yazdan kalma günler yaşıyor. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı eksi 10 derece kadar düşerken Bodrum'da ise hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı.

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