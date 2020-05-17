Türkiye, koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Katar, Andorra, Lüksemburg, İspanya, İzlanda, İrlanda, Belçika, Singapur izliyor.