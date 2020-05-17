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  3. 17 Mayıs 2020 02:06

Türkiye, koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 45'inci, can kaybı sayısında 36'ncı sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 9'uncu, can kaybında ise 14'üncü sırada bulunuyor.

Türkiye, koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

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Türkiye, koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Katar, Andorra, Lüksemburg, İspanya, İzlanda, İrlanda, Belçika, Singapur izliyor.

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Türkiye, koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, İsveç, Sint Maarten, Hollanda ve İrlanda izliyor.

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Türkiye, koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 148 bin 67 vaka ile dünyada 45'inci; 4 bin 96 ölüm ile 36'ncı sırada bulunuyor.

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