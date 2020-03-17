Türkiye'den İran'a koronavirüs yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe etti.