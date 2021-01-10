''Türkiye meteorolojik kuraklığın içinde''

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, yağışların yarı yarıya azaldığı belirtirken bunun çeşitli sebepleri bulunduğunu ifade etti. Demirhan, "Öncelikle yağışların dönemsel bir azalma olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Dünya şu anda 'La Nina' diye bir atmosferik döngünün etkisi altında. Kuraklık getiren bu döngü özellikle ülkemizin doğusundaki ülkeleri etkiliyor, Türkiye de kısmen etkileniyor" diye konuştu.