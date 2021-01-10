''Türkiye meteorolojik kuraklığın içinde''
2020 yılı aralık ayında yağışlar neredeyse yüzde 50 azaldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Dünya şu anda 'La Nina' diye bir atmosferik döngünün etkisi altında. Türkiye de şu anda meteorolojik kuraklığın içinde" diye konuştu.
Bölgede uzun yıllar aralık ayı yağış ortalaması 96,4 milimetre olarak ölçülürken önceki yıl aralık yağışları 70,3 milimetre kaydedildi. 2020 yılı aralık ayında yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 47 azaldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, yağışların yarı yarıya azaldığı belirtirken bunun çeşitli sebepleri bulunduğunu ifade etti. Demirhan, "Öncelikle yağışların dönemsel bir azalma olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Dünya şu anda 'La Nina' diye bir atmosferik döngünün etkisi altında. Kuraklık getiren bu döngü özellikle ülkemizin doğusundaki ülkeleri etkiliyor, Türkiye de kısmen etkileniyor" diye konuştu.