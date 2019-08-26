Türkiye NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında

NATO'nun en güçlü orduları arasında Türkiye'nin yeri dikkat çekti. 'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkeleri belirledi. Listede NATO üyesi Türkiye de yer aldı. İŞTE O LİSTE 27- Montenegro