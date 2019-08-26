  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ağustos 2019 13:45

Türkiye NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında

NATO'nun en güçlü ülkelerini açıklayan Global Firepower, orduların güçlerini sıraladı. NATO üyesi ülkelerin yer aldığın en güçlü ordular listesinde Türkiye de yerini aldı. Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı,

Türkiye NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında

NATO'nun en güçlü orduları arasında Türkiye'nin yeri dikkat çekti. 'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkeleri belirledi. Listede NATO üyesi Türkiye de yer aldı. İŞTE O LİSTE 27- Montenegro

1/ 27
Türkiye NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında

26- Estonya

2/ 27
Türkiye NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında

25- Letonya

3/ 27
Türkiye NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında

24- Arnavutluk

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM