Türkiye NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında
NATO'nun en güçlü ülkelerini açıklayan Global Firepower, orduların güçlerini sıraladı. NATO üyesi ülkelerin yer aldığın en güçlü ordular listesinde Türkiye de yerini aldı. Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı,
NATO'nun en güçlü orduları arasında Türkiye'nin yeri dikkat çekti. 'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkeleri belirledi. Listede NATO üyesi Türkiye de yer aldı. İŞTE O LİSTE 27- Montenegro