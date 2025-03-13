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Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşlılara ilişkin son verileri yayımladı. TÜİK'in verileri Türkiye'nin nüfusundaki yapısal değişimi gözler önüne sererken, 5 yıllık değişim rakamları Türkiye için alarm çanlarının çaldığına işaret etti.

Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşlılara ilişkin son verileri yayımladı. Buna göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı son 5 yılda yüzde 9,1'den yüzde 10,6'ya yükseldi.

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Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı - Resim: 2

Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6'sını erkek nüfus, yüzde 55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu.

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Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı - Resim: 3

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda %20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında %9,1 iken, 2024 yılında %10,6'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında %44,6'sını erkek nüfus, %55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu.

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Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı - Resim: 4

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,5, 2040 yılında %17,9, 2060 yılında %27,0, 2080 yılında %33,4 ve 2100 yılında %33,6 olacağı öngörüldü.

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