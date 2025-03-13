Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşlılara ilişkin son verileri yayımladı. TÜİK'in verileri Türkiye'nin nüfusundaki yapısal değişimi gözler önüne sererken, 5 yıllık değişim rakamları Türkiye için alarm çanlarının çaldığına işaret etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşlılara ilişkin son verileri yayımladı. Buna göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı son 5 yılda yüzde 9,1'den yüzde 10,6'ya yükseldi.
Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6'sını erkek nüfus, yüzde 55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu.
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda %20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında %9,1 iken, 2024 yılında %10,6'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında %44,6'sını erkek nüfus, %55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,5, 2040 yılında %17,9, 2060 yılında %27,0, 2080 yılında %33,4 ve 2100 yılında %33,6 olacağı öngörüldü.