Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler! Uzun kuyruklar oluştu

"Yılbaşına iyi girmek için Edirne'yi tercih ettik"

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yaşayan Samet Seyit ise, "Yılbaşı için Edirne'de alışveriş yaptık. Sandalye, mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye'yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan'da bayram olduğu için herkes tatilde. Sınır kapılarında da yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.