Türkiye, Şam Havalimanı'nı yenileme çalışmalarına başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını açıkladı.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 yıl süren Suriye iç savaşında hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden 25 kişilik teknik ekip kurduklarını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, 7 Şubat 2025'te Suriye'ye hareket eden konvoyun, aynı gün Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını ifade ederek, "Şam Havalimanı'nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 TIR ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı'nı yeniden ayağa kaldırmak için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.
Uraloğlu, Seyrüsefer, Hava Seyrüsefer Elektronik, Terminal Elektronik, Güvenlik ve Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimlerinden oluşan teknik heyetin, Şam Havalimanı'na malzemeleri teslim ettiğini bildirdi.