Türkiye, Şam Havalimanı'nı yenileme çalışmalarına başladı

Bakan Uraloğlu, 7 Şubat 2025'te Suriye'ye hareket eden konvoyun, aynı gün Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını ifade ederek, "Şam Havalimanı'nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 TIR ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.