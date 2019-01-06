Türkiye Sarıkamış şehitlerini andı

SARIKAMIŞ’A AKIN ETTİLER



Türkiye’nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış’ın Kızılçubuk köyünde buluştu. ’Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Askeri helikopterin sürekli güvenlik amacıyla uçuş yaptığı yürüyüş kar yağışı altında dualarla saat 10.30’da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla kar yağışı altında yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik ’Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu’nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.