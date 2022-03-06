Türkiye, savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açtı
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılıp Moldova'ya sığınan savaş mağduru 97 kadın ve çocuğa Aydın'ın Kuşadası ilçesi kucak açtı. Bir tur firmasının aracılığıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen Ukrayna vatandaşlar daha sonra Kuşadası´ndaki otellere yerleştirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları, bir tur firmasının öncülüğünde Ukrayna'daki savaş mağduru kadın ve çocuklara yardım etmek için çalışma başlattı.
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Ardından tur firması yetkilileri savaş nedeniyle Kiev'deki evlerinden ayrılıp Moldova'nın başkenti Kişinev'e sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçti.
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Yetkililer, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu toplam 97 kişi için saat 20.00'de Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan firmaya ait olan bir uçak kaldırdı. Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.
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Havalimanında firma yetkilileri tarafından karşılanan Ukraynalı kadın ve çocuklar daha sonra otobüslerle Kuşadası'na getirilip otellere yerleştirildi.
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