Türkiye, savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açtı

Yetkililer, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu toplam 97 kişi için saat 20.00'de Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan firmaya ait olan bir uçak kaldırdı. Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.