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Türkiye semalarında ''gizemli cisim'' paniği

Kastamonu'da radara giren ve bir süre sonra gözden kaybolan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Kaynak: İHA
Türkiye semalarında ''gizemli cisim'' paniği - Resim: 1

Kastamonu'da akşam saatlerinde tanımlanamayan yabancı bir cisim radara girdi.

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Türkiye semalarında ''gizemli cisim'' paniği - Resim: 2

Bir süre sonra tanımlanamayan yabancı cisim, radardan çıkarak gözden kayboldu.

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Türkiye semalarında ''gizemli cisim'' paniği - Resim: 3

Yabancı cismin radarda kaybolduğu Kastamonu'nun merkeze bağlı Kırışoğlu köyü kırsalında ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

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Türkiye semalarında ''gizemli cisim'' paniği - Resim: 4

Türk Hava Kuvvetlerinin de teyakkuza geçtiği olayda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri radarda kaybolan tanımlanamayan yabancı cismi bulabilmek için arama faaliyetlerinde bulunuyor.

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