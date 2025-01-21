Türkiye semalarında ''gizemli cisim'' paniği

Türk Hava Kuvvetlerinin de teyakkuza geçtiği olayda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri radarda kaybolan tanımlanamayan yabancı cismi bulabilmek için arama faaliyetlerinde bulunuyor.