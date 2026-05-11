Türkiye - Suriye arasındaki 12 yıllık bekleyiş bitiyor

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçiş yapabilecek gruplar ve şartlar şu şekilde sıralandı:

Türk Vatandaşları: Geçerli pasaportlarıyla giriş-çıkış yapabilecekler.

Çifte Vatandaşlar: Suriye ve Türk vatandaşlığı bulunanlar pasaportları ile müracaat edebilecek.

İkamet İzni Olanlar: Türkiye’de geçerli ikamet veya çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları pasaportla geçiş yapabilecek.

Geçici Koruma Statüsündekiler: Bu statüdeki kişilerin ticari, taziye ve diğer talepleri, Valilik bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi üzerinden değerlendirilmeye devam edecek.