Türkiye - Suriye arasındaki 12 yıllık bekleyiş bitiyor
Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı, 2014 yılından bu yana süren sivil geçiş yasağını yarın (12 Mayıs 2026) itibarıyla sonlandırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Telabyad hattında hayatın normalleşmesi üzerine alınan karar doğrultusunda, Türk ve Suriye vatandaşları artık pasaportlarıyla giriş-çıkış yapabilecek.
Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki can damarı olan Akçakale Gümrük Kapısı, 12 yıl sonra yeniden eski günlerine dönüyor. 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle sivil trafiğe kapatılan kapı, İçişleri Bakanlığı'nın son düzenlemesiyle 12.05.2026 Salı günü itibarıyla pasaportlu geçişlere açılıyor.
Sınır kapısını ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Akçakalelilerin coşkulu karşılaması eşliğinde müjdeyi verdi. Başak, Valiliğe gönderilen resmi yazıyla birlikte artık bölgede sivil hareketliliğin başlayacağını ve ticaretin ivme kazanacağını belirtti.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçiş yapabilecek gruplar ve şartlar şu şekilde sıralandı:
Türk Vatandaşları: Geçerli pasaportlarıyla giriş-çıkış yapabilecekler.
Çifte Vatandaşlar: Suriye ve Türk vatandaşlığı bulunanlar pasaportları ile müracaat edebilecek.
İkamet İzni Olanlar: Türkiye’de geçerli ikamet veya çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları pasaportla geçiş yapabilecek.
Geçici Koruma Statüsündekiler: Bu statüdeki kişilerin ticari, taziye ve diğer talepleri, Valilik bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi üzerinden değerlendirilmeye devam edecek.
Kapının karşısında otel işletmeciliği yapan İsa Toktimur, 12 yıllık beklemenin ardından gelen bu kararın bölge ekonomisi için "can suyu" olacağını belirterek, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı sonrası sınırlı kapsamda (ticari ve kamu) hizmet veren kapı, yarından itibaren sivil yolcuları da ağırlayacak.