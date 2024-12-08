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Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejimini devirmesinin ardından Türkiye - Suriye sınırında bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çok sayıda Suriyeli "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" eylemi yaptı...

Kaynak: DHA
Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları - Resim: 1

Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kutlama yaptı.

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Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları - Resim: 2

Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

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Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları - Resim: 3

Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

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Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları - Resim: 4

Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

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