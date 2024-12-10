Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Kabine taoplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın ardından, Türkiye'den Suriye'ye geçişler için kullanılan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da bulunan Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldı.
Hatay'da bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki Yayladağı Hudut Kapısı 2013 yılında "geçici süreliğine" kapatılmıştı.
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Türkiye'den Suriye'ye geçişler için kullanılan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da bulunan Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan geçişler başladı.
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