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  4. 11 yıldır ''geçici süreliğine'' kapalıydı; Suriye'ye geçişler için yeniden açıldı

Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Kabine taoplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın ardından, Türkiye'den Suriye'ye geçişler için kullanılan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da bulunan Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldı.

Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı - Resim: 1

Hatay'da bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki Yayladağı Hudut Kapısı 2013 yılında "geçici süreliğine" kapatılmıştı.

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Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı - Resim: 2

Türkiye'den Suriye'ye geçişler için kullanılan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da bulunan Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan geçişler başladı.

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Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı - Resim: 3
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