Türkiye tek yürek! Kimi harçlığını gönderdi, kimi en sevdiği oyuncağını...
Türkiye 10 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası birlik ve beraberlik içinde seferber olurken, deprem için gelen yardımlardaki duygu dolu notlar ise gözleri doldurdu
Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremin ardından ülkenin her yerinde valilikler ile belediyeler yardım göndermek için koordinasyon merkezleri kurdu. Birçok kişinin akın ettiği koordinasyon merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kampanya duyurularının ardından yardım etmek isteyenler, yardım merkezleri önüne kucaklarında koliler ve battaniye çuvalları ile geldi. Görevlilerce teslim alınan malzemeler, gruplara ayrılarak tek tek toplandı. Toplanan malzemeler, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek.
'HEP YANINIZDAYIZ'
Diğer yandan yardım kolilerinin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldığı görüldü. Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Lina' isimli bir kız çocuğu, içerisinde oyuncak maymun, bebek, araba ve ördeğin olduğu kutu üzerine 'Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir' mesajı yazdı.
Sıla Kuşçu da kolisinin üzerine, 'Öncelikle hepinize geçmiş olsun, tüm dualarım sizlerle. Bu yardım kolisini size Antalya'dan gönderiyorum. Umarım yardımım dokunmuştur. Yalnız değilsiniz size elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz' notunu ekledi.
'SİZ ÜŞÜRSENİZ BİZ BURADA DONARIZ'
Can Aydoğdu isimli bir çocuk da gönderdiği kıyafet poşetinin üzerine 'Merhaba bu mektubu ben, annem, abim ve babam adına yazıyorum. Bu mektubu okuyan kişi sana sesleniyorum. Bugünden sonra hayatın çok güzel geçecek inan bana. Umarım bu gönderdiğimiz kıyafetleri çok seversiniz. İyi günler' yazdı.