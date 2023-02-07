Türkiye tek yürek! Kimi harçlığını gönderdi, kimi en sevdiği oyuncağını...

'HEP YANINIZDAYIZ'

Diğer yandan yardım kolilerinin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldığı görüldü. Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Lina' isimli bir kız çocuğu, içerisinde oyuncak maymun, bebek, araba ve ördeğin olduğu kutu üzerine 'Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir' mesajı yazdı.