Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

Tatbikat alanına toplanan tanklı ve zırhlı birliklerin koordineli bir şekilde hareket ettiği gözlemlendi. Savaşa hazır hale getirilen zırhlı araç birimleri, senaryoya göre belirlenen hedeflere doğru hareket ederek verilen görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.