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  3. 03 Ağustos 2020 10:10

Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar zırhlı birliklerin katılımıyla devam ediyor.

Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar zırhlı birliklerin katılımıyla devam ediyor.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları tank ve zırhlı araçların katılımıyla devam ediyor.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

Tatbikat alanına toplanan tanklı ve zırhlı birliklerin koordineli bir şekilde hareket ettiği gözlemlendi. Savaşa hazır hale getirilen zırhlı araç birimleri, senaryoya göre belirlenen hedeflere doğru hareket ederek verilen görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ORTAK ASKERİ TATBİKATLARI Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor.

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