Türkiye ve Norveç'ten ''kimlikle seyahat'' anlaşması! Ama tek taraflı

NORVEÇ VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE KİMLİKLE GİRİŞ YAPABİLECEK

Huitfeldt, Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzaladığı anlaşma ile fotoğrafını paylaşırken Norveç vatandaşlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabileceğini duyurdu.

TURİSTLERİN KOLAY SEYAHAT EDEBİLMESİ İÇİN DEVREYE SOKULDU

Pandemi sürecinde pasaportunun süresi biten kişilerin pasaportunu yenilememesi ve bu yıl seyahatlerin serbestleşmesiyle birlikte normalden çok daha fazla sayıda kişinin pasaport başvurusunda bulunması, pek çok Avrupa ülkesinde haftalar, hatta bazen aylar süren pasaport sıralarına yol açtı. Bu nedenle yazın turistlerin seyahat edebilmesini isteyen ülkeler, birbirleriyle kimlikle seyahat anlaşmaları imzalamaya başladı. Öte yandan Twitter'da bu karara tepki gösterenler de vardı.