İdlib'de ağır silahların çekilme süreci tamamlandı

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN ORTAK DEVRİYE

Rejim birlikleri ile muhalifler arasında oluşturulan 15-20 kilometre derinlikteki bölgede, Türk ve Rus askerleri devriye görevi yapacak. 15 Ekim'de başlayacak olan devriye görevi nedeniyle silahtan arındırılmış bölgeye TSK tarafından da zırhlı araçlar sevk edildiği kaydedildi.