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  3. 08 Ekim 2018 14:46

İdlib'de ağır silahların çekilme süreci tamamlandı

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki silahsızlanma hattında ağır silahların çekilmesi süreci tamamlandı.

İdlib'de ağır silahların çekilme süreci tamamlandı

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarından muhaliflerin ağır silahlarını tamamen çekmesiyle silahtan arındırılmış bölge uygulamasının tamamlandığı bildirildi.

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İdlib'de ağır silahların çekilme süreci tamamlandı

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN ORTAK DEVRİYE
Rejim birlikleri ile muhalifler arasında oluşturulan 15-20 kilometre derinlikteki bölgede, Türk ve Rus askerleri devriye görevi yapacak. 15 Ekim'de başlayacak olan devriye görevi nedeniyle silahtan arındırılmış bölgeye TSK tarafından da zırhlı araçlar sevk edildiği kaydedildi.

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İdlib'de ağır silahların çekilme süreci tamamlandı

Askeri muhalifler dün gece boyunca, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız vermişti.
Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarını çekti.

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İdlib'de ağır silahların çekilme süreci tamamlandı

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan hatta çeşitli silah ve zırhlı araçlar sevketti.

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