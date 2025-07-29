Türkiye yangınlarla boğuşurken, Çin'i sel aldı... Onlarca can kaybı var

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping konuya ilişkin açıklamasında, "Haber alınmayan veya mahsur kalan kişilerin kurtarılması, felaketten etkilenen bölge halkının tahliyesi ve can kaybının en üst düzeyde engellenebilmesi için hiçbir çaba göz ardı edilmemeli. Yerel yetkilileri durumu kontrol altına almak amacıyla gerekli önemleri almaya ve olabilecek en kötü ve en zorlu senaryolara hazır olmaya çağırıyorum" dedi.