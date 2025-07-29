Türkiye yangınlarla boğuşurken, Çin'i sel aldı... Onlarca can kaybı var
Çin’in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 30 kişinin öldüğü açıklanırken, 80 bin kişinin tahliye edildiği bölgedeki altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle 136 köye ulaşım ve elektrik sağlanamıyor.
Çin’in başkenti Pekin’de etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ve kentte hayatı durma noktasına getiren şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 30 kişi hayatını kaybetti.
Yağışın etkili olduğu bölgede yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini kaydeden yetkililer, bölgede eğitime ara verildi. Bölgede acil durum alarmının verildiğini aktaran yetkililer, turistik etkinliklerin de durdurulduğunu kaydetti.
Bölgede yolun ve iletişim altyapısının hasar görmesi sonucu 136 köye ise elektrik sağlanamadığı belirtilirken arama kurtarma ekiplerinin helikopterlerle yürüttüğü kurtarma çalışmaları sırasında bazı bölgelere de yardım malzemesi dağıtımı yapılıyor.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping konuya ilişkin açıklamasında, "Haber alınmayan veya mahsur kalan kişilerin kurtarılması, felaketten etkilenen bölge halkının tahliyesi ve can kaybının en üst düzeyde engellenebilmesi için hiçbir çaba göz ardı edilmemeli. Yerel yetkilileri durumu kontrol altına almak amacıyla gerekli önemleri almaya ve olabilecek en kötü ve en zorlu senaryolara hazır olmaya çağırıyorum" dedi.