Türkiye Yunanistan ilişkilerinde dönüm noktası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazar günü Atina'da samimi bir akşam yemeğiyle başlayan resmi Yunanistan ziyareti, anlaşmalar ve yeni randevu tarihleriyle sona erdi.
Yunan medyası, Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşen Çavuşoğlu'nun temaslarını ilk sayfasından haber ve yorumlarla veriyor.
Aşi sertifikasının tanınmasıyla turistlere kapılar açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in Haziran ayı ortasındaki NATO zirvesinde bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
Atina'daki randevularda Ankara'nın yol haritasını sunduğunu belirten CNN Yunanistan, 2020'de aylar süren büyük krizin ardından Aralık'ta bir araya gelen Erdoğan ve Miçotakis'in bir kez daha buluşacağını yazdı.
CNN Yunanistan'daki analize göre, konuk bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Dendias'la Maximos Sarayı'ndan Dışişleri Bakanlığı binasına yürürken Ankara'nın farklı bir yol izleyeceğinin sinyallerini verdi.