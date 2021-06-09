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  4. Türkiye zirveye oynuyor: İşte en çok ziyaret edilen ülkeler

Türkiye zirveye oynuyor: İşte en çok ziyaret edilen ülkeler

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerine ait veriler açıkladı. İşte içlerinde Türkiye'nin de olduğu dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri...

Fransa: Aşıklar şehri, vazgeçilmez seyahat rotaları arasında ilk sırada yer alıyor.

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İspanya: İspanya, muhteşem doğası ile ziyarete gelenleri büyülüyor.

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Amerika: 'Özgürlükler ülkesi' olarak anılan Amerika, turistlerin ilk durak noktalarından birisi. Amerika'yı 78.7 milyona yakın turist ziyaret etti.

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Çin: Koronavirüs nedeniyle imajı sarsılmış olmasına rağmen Çin, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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