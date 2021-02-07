Türkiye'de bu işi yapan sadece 12 kişi var

Yükseklerde çalışmanın zorluklarını ve keyifli yanlarını anlatılar. Ormanların gençlik olarak adlandırılan fidanların daha iyi ve kaliteli yetişmesi için yetişkin çam ağaçlarının budanması işini yapan Cengiz Cantırık, “Buraya geldik. Bu büyük ağaçların altındaki gençliği kurtarmak için dallarını toparlıyoruz. Önce iş güvenliğimizi sağlayarak ekipmanlarımız ile bir sincap gibi tepesine tırmanarak çıkıyoruz.