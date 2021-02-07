Türkiye'de bu işi yapan sadece 12 kişi var
Türkiye'de bu işi yapan sadece 12 kişi var. Onlar, ormandaki 40 metre yüksekliğindeki ağaçlara tırmanarak budama yapan sincap adamlar. İşleri çok tehlikeli ama aylık kazançları ortalama 15 bin lira civarında.
Ormanlarda 30-40 metre yükseklikte ağaçlara tırmanarak onları budayan "sincap adamlar" hem genç ağaçların büyümesine yardımcı olurken hem de ayda 15 bin lira kazanıyorlar.
Türkiye’de 12 kişinin yaptığı ve sincap adam olarak adlandırılan mesleğin sahipleri zorlu bir görev yapıyorlar.
Özel ekipmanlar ile 30-40 metrelik ağaçlara tırmanarak genç fidanların ışık alması için budama yapan ekip günden 10 ile 15 ağaç arasında budama yapabiliyor.
Yükseklerde çalışmanın zorluklarını ve keyifli yanlarını anlatılar. Ormanların gençlik olarak adlandırılan fidanların daha iyi ve kaliteli yetişmesi için yetişkin çam ağaçlarının budanması işini yapan Cengiz Cantırık, “Buraya geldik. Bu büyük ağaçların altındaki gençliği kurtarmak için dallarını toparlıyoruz. Önce iş güvenliğimizi sağlayarak ekipmanlarımız ile bir sincap gibi tepesine tırmanarak çıkıyoruz.