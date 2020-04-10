Türkiye'de koronavirüs için kritik tarih 12 Nisan! Sert tedbirler gelebilir

ANADOLU ŞEHİRLERİ İZLENİYOR Yapılan toplantılarda, virüsün kuluçka dönemi hesaba katılarak, bu tarihte yapılacak analizlerin başta İstanbul olmak üzere konulan şehir dışı yasağının ilk anlamlı sonuçlarını göstereceği ifade ediliyor. Bu tarihte Anadolu illerinden alınacak vaka sayısı, gerileme olup olmadığını gösterecek. Uzmanlar, hareketliliğin sona ermesi nedeniyle gerileme beklerken, böyle bir sonuç alınmamasi durumunda, başta büyükşehirler olmak üzere yeni önlemlerin gündeme geleceği belirtiliyor.