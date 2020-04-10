Türkiye'de koronavirüs için kritik tarih 12 Nisan! Sert tedbirler gelebilir
Türkiye, koronavirüs salgının yayılmaması için aldığı önlemlerin ilk sonuçlarını 12 Nisan'da görecek. Beklenti olumlu yönde ancak virüsün yayılması engellenememişse, sokağa çıkma yasağı dahil çok daha sıkı yeni önlemler gündeme gelebilir.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başta Istanbul olmak üzere Anadolu illerine taşınan virüsle ilgili ilk sağlıklı verilerin, 12 Nisan'da alınacağı belirtiliyor. İstanbul'dan çıkışların yasaklanmasının ardından Anadolu illerinde salgında gerileme beklenirken, buna ilişkin ilk önemli veriler, kuluçka dönemi hesaplandığında 12 Nisan pazar günü alınacak.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın heberine göre, gerileme görülmezse, başta büyükşehirler olmak üzere yeni önlemler planlanıyor.
KÜÇÜK İLLERDEKİ SAYI ÖNEMLİ Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'a getirilen şehir dışına çıkış yasağının sonuçları değerlendirildi. Virüsün yüzde 60'ının Anadolu'ya İstanbul'dan yayıldığı saptaması yapılırken, küçük illerdeki vaka sayılarında 12 Nisan tarihinin önemli olduğu belirtiliyor.
ANADOLU ŞEHİRLERİ İZLENİYOR Yapılan toplantılarda, virüsün kuluçka dönemi hesaba katılarak, bu tarihte yapılacak analizlerin başta İstanbul olmak üzere konulan şehir dışı yasağının ilk anlamlı sonuçlarını göstereceği ifade ediliyor. Bu tarihte Anadolu illerinden alınacak vaka sayısı, gerileme olup olmadığını gösterecek. Uzmanlar, hareketliliğin sona ermesi nedeniyle gerileme beklerken, böyle bir sonuç alınmamasi durumunda, başta büyükşehirler olmak üzere yeni önlemlerin gündeme geleceği belirtiliyor.