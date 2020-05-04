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  3. 04 Mayıs 2020 08:50

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Ankara'dan Mogadişu'ya hareket eden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağında sedye ve yatak gibi malzemeler yer aldı.

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı. 

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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Türkiye'nin, Covid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerinin yer aldığı görüldü.

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