Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım
Ankara'dan Mogadişu'ya hareket eden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağında sedye ve yatak gibi malzemeler yer aldı.
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.