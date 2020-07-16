Türkiye'de 15 Temmuz coşkusu

21:00 ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ: Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında şehit olan 251 insanımıza mevladan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. "BU MÜCADELEYE KATILAN İNSANLARIMIZI HİÇBİRİ UNUTULMAYACAKTIR" Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik ünvanıyla şereflenen kardeşlerime rabbimden sağlık diliyorum. O gece meydanlara, saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan vatandaşlarımıza şükran sunuyorum. Bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri unutulmayacaktır. Ülkemizin dört bir yanında 15 Temmuz'u hatırlamak için caddelere mahallere pek çok esere konulan isimlerde bu anlayışın yansımalarıdır. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. 15 Temmuzu anlamak için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle birkez daha hayırla yad ettiğimiz İstanbul'un fethinin manasına vakıf olmak gerekir.