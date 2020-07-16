Türkiye'de 15 Temmuz coşkusu
Yıl 15 Temmuz 2016... Türkiye'nin darbeler tarihine bir yenisi daha eklenmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir grup FETÖ üyesi asker, milletin tankını, tüfeğini yine millete doğrulttu. Liderine ve özgürlüğüne sahip çıkan milyonlar akın akın sokağa döküldü. Tankların önüne duvar, mermilerin önüne set oldu.
Yıl 15 Temmuz 2016... Türkiye'nin darbeler tarihine bir yenisi daha eklenmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir grup FETÖ üyesi asker, milletin tankını, tüfeğini yine millete doğrulttu. Liderine ve özgürlüğüne sahip çıkan milyonlar akın akın sokağa döküldü. Tankların önüne duvar, mermilerin önüne set oldu. Hain darbe girişimi bastırıldı. Tekrarına karşı haftalarca demokrasi nöbetleri tutuldu. Türkiye, bir kez daha şafağının karartılmasına izin vermedi. Milletin destanı bugün 4 yaşına girdi. İstiklâl ve istikbâlini hainlere teslim etmeyen kahramanlar yurtta ve tüm dünyada en yüksek sesle yâd edilecek.
21:00 ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ: Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında şehit olan 251 insanımıza mevladan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. "BU MÜCADELEYE KATILAN İNSANLARIMIZI HİÇBİRİ UNUTULMAYACAKTIR" Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik ünvanıyla şereflenen kardeşlerime rabbimden sağlık diliyorum. O gece meydanlara, saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan vatandaşlarımıza şükran sunuyorum. Bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri unutulmayacaktır. Ülkemizin dört bir yanında 15 Temmuz'u hatırlamak için caddelere mahallere pek çok esere konulan isimlerde bu anlayışın yansımalarıdır. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. 15 Temmuzu anlamak için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle birkez daha hayırla yad ettiğimiz İstanbul'un fethinin manasına vakıf olmak gerekir.
"TÜRKİYE'NİN SAHİBİNİN BU AZİZ MİLLETİN OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖRÜLMÜŞTÜR" Milletimiz essiz irfanıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren tüm bu gerçekleri görmüş, harekete geçmiştir. Her meşrepten insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Türkiye'nin sahibinin bu aziz milletin olduğu bir kez daha görülmüştür. Artık tamamen sönüp gittiği düşünülen istiklal ateşinin közlerinin altından yeniden harlanabileceği anlaşılmıştır. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi kararmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık.