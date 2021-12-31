Türkiye'de 2021'e damgasını vuran olaylar

TÜRKİYE'DE AŞILAMA BAŞLADI

Ocak

-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Çin'in Covid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesi ve aşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının önemli olayları arasında yer aldı.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde 128 kişide Covid-19'un İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.