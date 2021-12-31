Türkiye'de 2021'e damgasını vuran olaylar
Acısıyla tatlısıyla bugün bir yılı daha geride bırakıyoruz. İşte 2021 yılına damgasını vuran olaylar...
TÜRKİYE'DE AŞILAMA BAŞLADI
Ocak
-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Çin'in Covid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesi ve aşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının önemli olayları arasında yer aldı.
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde 128 kişide Covid-19'un İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak eylem başlatırken protestocuların Kabe fotoğrafını yere sermesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı.
GARA'DA 13 KİŞİNİN NAAŞINA ULAŞILDI
Şubat
Yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladığı Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlar, gündemin öne çıkan başlıkları oldu.