Türkiye'de 3. doz aşılama başladı: İşte bilmeniz gerekenler
İki doz aşısını yaptırmış olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için üçüncü doz aşı uygulaması başladı. İşte ''hatırlatma dozu'' denilen 3. doz aşıyla ilgili merak edilenler...
Türkiye'de 3. doz aşılama bugün itibariyle başladı.
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Açıklama dün Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin tarafından yapıldı.
3. doz hatırlatma aşısı; 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanların için sisteme tanımlandı.
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Üçüncü doz için aynı aşı olma şartı olmayacak. Buna göre, vatandaşlar istedikleri aşıdan yaptırabilecek.
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Peki, üçüncü doz aşı neden gerekli, Covid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak? İşte 5 soruda 'üçüncü doz' aşılama süreci...
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