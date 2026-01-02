Türkiye'de 61 milyon haber arasından seçilen ''2025'in Enleri'' listesinin zirvesi kahretti
Online PR platformu B2PRESS tarafından 20 bini aşkın online mecrada yayımlanan yaklaşık 61 milyon haberi analiz ederek hazırladığı Türkiye Dijital Basın Raporu 2025'e doğal afetler, terör ve orman yangınlarına dair haberler damgasını vurdu...
Online PR platformu B2Press'in bu yıl 7'nci kez hazırladığı Dijital Basın Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. 1 Ocak - 30 Aralık 2025 tarihlerinde 20 bini aşkın online mecrada yayımlanan 60.864.567 haberi anahtar kelime bazlı analiz ettiğini bildirdi. Rapora göre, dünyada savaşlar konuşulurken, Türkiye'nin dijital gündeminde afetler, siyaset ve terör yer aldı. Yıl boyunca basında en çok konuşulan başlık orman yangınları olurken, haberlerde en çok kullanılan ifade olarak kadın cinayetleri dikkat çekti.
2016 yılında başlayan B2Press, Dijital Basın Raporu'nun 7'nci edisyonunu DeepHaber verileri kullanılarak hazırlandığını bildirdi. İstanbul, Utrecht ve Amsterdam ofisleriyle dünya genelinde binden fazla markayla çalışan platform, 2025'te Türkiye dahil dünya genelinde 2 binden fazla haber üreterek basına servis ettiğini ifade etti. İşte 61 milyona yakın haberin analiz edildiği araştırma sonucunda; 2025'in enleri...
İç ve dış politikada gündemin hız kesmediği 2025'te, Türkiye'deki 20 bini aşkın online mecranın gündeminde 3,3 milyon haberle orman yangınları ilk sırada yer aldı. Onu 2 milyonu aşkın haberle, CHP kurultayları izledi. Parti 2025'te genel merkez ve il düzeyinde 3'ü olağanüstü toplam 5 kurultay düzenledi. Terörün gündemden çıkarılmasını ve toplumsal birliğin güçlendirilmesini hedefleyen 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında 820 binin üzerinde haber yayımlandı. Yılın en çok konuşulan olayları arasında İBB'ye yönelik soruşturmalar 4. sırada yer alırken, 23 Nisan tarihli İstanbul depremi de 300 bine yakın habere konu oldu. CHP kurultayları: Cumhuriyet Halk Partisi 2025 yılında genel merkez ve il düzeyinde 3'ü olağanüstü toplam 5 kurultay düzenledi. 21. Olağanüstü Kurultay (6 Nisan), 22. Olağanüstü Kurultay (21 Eylül), Olağanüstü İl Kongresi (24 Eylül), 39. Olağan İstanbul İl Kongresi (19 Ekim), 39. Olağan Kurultay (28-30 Kasım) hakkında 2025'te dijital basında 2.110.427 haber yayımlandı.
Rapora göre, 2025'te basında en çok haber olan siyasi parti 2 milyonu aşkın haberle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), en çok haber olan siyasetçi ise 1,5 milyon haberle Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onu sırasıyla Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.