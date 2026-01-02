Türkiye'de 61 milyon haber arasından seçilen ''2025'in Enleri'' listesinin zirvesi kahretti

Rapora göre, 2025'te basında en çok haber olan siyasi parti 2 milyonu aşkın haberle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), en çok haber olan siyasetçi ise 1,5 milyon haberle Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onu sırasıyla Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.