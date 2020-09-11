Türkiye'de askeri teknolojide bir ilk! Dijital birlikler geliyor

Bu çabalarda Türk savunma sanayisine liderlik eden ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), ROKETSAN ve HAVELSAN'ın yürüttüğü faaliyetler önemli bir yer tutuyor. HAVELSAN tarafından düzenlenen Otonom Destekli Çok Katmanlı Harp konulu "Teknoloji Sohbetleri" etkinliğinde HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.