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  3. 24 Mayıs 2020 10:17

Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.

Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.

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Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram

Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı.

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Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram

İstanbul'un simgelerinden olan ve Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahına ilk kez sessiz girdi.

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Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram

Tarihi yarımadada yer alan ve yüzyıllardır ihtişamıyla büyüleyen Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı kaldı.

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