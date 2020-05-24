Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram
Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.
Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.
Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı.
İstanbul'un simgelerinden olan ve Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahına ilk kez sessiz girdi.