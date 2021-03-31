Türkiye'de bir ilk! 3 ayda kuruldu, 30 milyon euro harcandı
Sakarya'da nitril eldiven üretimi için 3 ayda kurulan fabrika, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. 30 milyon euro harcanan fabrikanın ilk etabında 400 kişi istihdam edilecek.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, daha çok sağlık çalışanlarının kullandığı nitril eldiven üretimi için yerli kaynaklarla yaklaşık 3 ayda kurulan fabrikanın gelecek ay faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alana Bemak Makine Grup tarafından kurulan fabrikada, 110 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde 6 üretim hattı hazırlandı.
Firmanın yönetim kurulu üyesi Merve Beşen, AA muhabirine, Türkiye'de bu alandaki ilk fabrika kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Nisanda faaliyete geçecek tesisle yıllık 25 milyon kutu nitril eldiven tüketilen Türkiye'nin ithalatını azaltmayı hedeflediklerini anlatan Beşen, dünyada eldiven taleplerinin yüzde 70'ini nitril eldivenlerin oluşturduğunu kaydetti.
Fabrikadaki üretimle nitril eldiven ithalatının kısa vadede azaltılacağına, orta ve uzun vadede yeni kurulacak fabrikalarla tamamen sonlandırılabileceğine işaret eden Beşen, fabrikada ilk etapta 400 kişinin istihdam edileceğini belirtti.