Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi

ÖSYM yönetmeliğine göre sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler tarafından yapılan 15 saniyelik ekleme adayları tatmin etmedi.

Velilerin yaptığı başvuru üzerine ÖSYM adaylara, tercihe göre ek puan verme veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu. Adaylar sınavın tekrarlanmasını istedi. ÖSYM tarafından bugün Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulunda 8 aday için YKS sınavı düzenlendi.