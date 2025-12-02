Türkiye'de bir ilk... Büyükşehir belediyesi 4 çocuğu olan ailelere çekilişsiz, kurasız ev verecek!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de Aile Yılı ilan edilen 2025 yılının son ayında Türkiye'de bir ilk olan projesini "En az 4 çocuğu olan ailelere çekilişsiz kurasız ev verilecek" diyerek duyurdu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılı’nın son ayında önemli bir konut müjdesi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Gazi Konut tarafından geliştirilen projelerde, aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik yeni bir uygulama başlatıldı.
Belirlenen kriterleri sağlayan ve daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlar, çekilişsiz ve kurasız şekilde ev sahibi olabilecek.
Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar ilerleyen günlerde Gazi Konut’un resmi web sitesi ve başvuru ofisleri üzerinden duyurulacak.