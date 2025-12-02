Türkiye'de bir ilk... Büyükşehir belediyesi 4 çocuğu olan ailelere çekilişsiz, kurasız ev verecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Gazi Konut tarafından geliştirilen projelerde, aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik yeni bir uygulama başlatıldı.