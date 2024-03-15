Türkiye'de bir ilk! İstilacı bitki türü keşfedildi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ile Ormancılık Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer, yapmış oldukları “Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlıklı projeyle, yürütülen flora çalışmaları esnasında dünyada birçok ülke için istilacı bir tür olarak kabul edilen, ülkemiz florası içinse yeni kayıt olan yabancı bir bitki türü keşfettiler.