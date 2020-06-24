Türkiye’de bir ilk! Kilosunu 400 TL'den satıyor
Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra 2005 yılında Gazipaşa'nın Yakacık Mahallesi'ne yerleşen Yaşar Dağtekin, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (BATEM) ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, bahçesine pasiflora, licthi, pitaya, paya, mango, avokado ve longan gibi tropikal meyvelerin fidesini dikti.
Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra 2005 yılında Gazipaşa'nın Yakacık Mahallesi'ne yerleşen Yaşar Dağtekin, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (BATEM) ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, bahçesine pasiflora, licthi, pitaya, paya, mango, avokado ve longan gibi tropikal meyvelerin fidesini dikti.
Ayrıca bahçesine deneme amaçlı kahve fidesi de diken Dağtekin, Türkiye'de ilk kez kahve ağaçlarından meyve elde etmeyi başardı. İlk hasadını 2 yıl önce yapan Yaşar Dağtekin, bu yıl bahçesinde meyve vermeye başlayan yaklaşık 20 kahve ağacından 50 kilogram kahve meyvesi hasadı gerçekleştirdi. Dağtekin, hasat ettiği bu meyveleri kuruttuktan sonra yaklaşık 15 kilo saf kahve elde edecek.
"KAHVE YETİŞTİRMEYE BAŞLADIM" Yaşar Dağtekin, "Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra gelip Gazipaşa'ya yerleştim. Burada tropik meyveler yetiştirmeye başladık. Akdeniz üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BATEM'in projesi sayesinde bu işe girişmiş oldum. Şu anda bahçemde çok çeşitli tropik meyveler var. Pasiflora, papaya, mango, longan, pitaya gibi buna benzer çok çeşitler var. Bunlar da en çok gönlümde olan istediğim şey kahve yetiştirmekti. Buna da bir iki fideyle başladım. 7-8 yıldır kahve üzerine odaklanıp, kahve yetiştirmeye başladım. Şu anda kahve hasadı yapıyoruz. Bu 3'üncü senemiz. Her yıl hasadımız çoğalıyor" dedi.
"KAHVE PETROLDEN SONRA EN ÇOK TİCARETİ YAPILAN ÜRÜN" Ağaçların yaşlandıkça veriminin de arttığını söyleyen Yaşar Dağtekin, "4-5 yaşındaki bir ağaçtan toplanan meyveler, ham kahve çekirdeği oluncaya kadar 1,5 kiloya kadar düşüyor. Kahvenin kalitesine göre kilosu 250 TL ile 400 TL arasında fiyata alıcı buluyor. Bunu şu anda deneme safhasındayız. Ürettiğimiz kahve çekirdeklerini öğütüp, kalite kontrolü ve çeşitliliğine ileriki safhalarda bakacağız. Türkiye'ye büyük bir katkıda bulunmuş olurum. Bu sayede de yurdumuz döviz girdisi sağlanacak. Bildiğiniz gibi kahve petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün olarak dünyada geçiyor. Ülkemizde de kahve ithalatı artışta ve ihtiyaç da çoğalıyor. Aslında yatırımcıların bu yöne yönelip, kahveyi yurdumuzda yetiştirmek isteyenlere yardımcı olacağım. Ama bu tabii ki uzun soluklu bir şey. Bunu yapmak isteyenlere her türlü yardımı yapabilirim" diye konuştu.