Türkiye’de bir ilk! Kilosunu 400 TL'den satıyor

"KAHVE PETROLDEN SONRA EN ÇOK TİCARETİ YAPILAN ÜRÜN" Ağaçların yaşlandıkça veriminin de arttığını söyleyen Yaşar Dağtekin, "4-5 yaşındaki bir ağaçtan toplanan meyveler, ham kahve çekirdeği oluncaya kadar 1,5 kiloya kadar düşüyor. Kahvenin kalitesine göre kilosu 250 TL ile 400 TL arasında fiyata alıcı buluyor. Bunu şu anda deneme safhasındayız. Ürettiğimiz kahve çekirdeklerini öğütüp, kalite kontrolü ve çeşitliliğine ileriki safhalarda bakacağız. Türkiye'ye büyük bir katkıda bulunmuş olurum. Bu sayede de yurdumuz döviz girdisi sağlanacak. Bildiğiniz gibi kahve petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün olarak dünyada geçiyor. Ülkemizde de kahve ithalatı artışta ve ihtiyaç da çoğalıyor. Aslında yatırımcıların bu yöne yönelip, kahveyi yurdumuzda yetiştirmek isteyenlere yardımcı olacağım. Ama bu tabii ki uzun soluklu bir şey. Bunu yapmak isteyenlere her türlü yardımı yapabilirim" diye konuştu.