Türkiye'de bir ilk olan otelinde büyük yangın: 100'den fazla özel tür telef oldu
Türkiye'de bir ilk olarak kapılarını açan Diyarbakır'daki güvercin otelinde çıkan yangında 100'den fazla güvercin telef oldu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Gürsel Caddesi Muradiye Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın son katında güvercinlerin ısınması için konulan elektrikli ısıtıcının alev alması ile yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında 100'den fazla güvercin telef olurken, otel kullanılmaz hale geldi.
Otel sahibi Ali Batmaz, sabah 07.00 sularında yangın çıktığını söyledi. Batmaz, "Maalesef güvercinlerimizin çoğu telef oldu. 4 tane kümesimiz yandı. Maddi hasar bizi çok üzmedi ama güvercinlerimizin bu şekilde can vermesi bizi çok üzdü. Kaybımız büyük ama biz güvercinlerimize üzülüyoruz. Yavruları vardı. 100'den fazla güvercinimiz telef oldu" dedi.
