Türkiye'de bir ilk olan otelinde büyük yangın: 100'den fazla özel tür telef oldu

Otel sahibi Ali Batmaz, sabah 07.00 sularında yangın çıktığını söyledi. Batmaz, "Maalesef güvercinlerimizin çoğu telef oldu. 4 tane kümesimiz yandı. Maddi hasar bizi çok üzmedi ama güvercinlerimizin bu şekilde can vermesi bizi çok üzdü. Kaybımız büyük ama biz güvercinlerimize üzülüyoruz. Yavruları vardı. 100'den fazla güvercinimiz telef oldu" dedi.