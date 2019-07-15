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  3. 15 Temmuz 2019 21:25

Türkiye'de bir ilk ! Su altı sergisi açıldı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Yıldırım Belediyesi’nce, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum’da, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde çekilen 50 fotoğraf ve 251 şehidin fotoğrafının yer aldığı, su altı sergisi düzenlendi.

Türkiye'de bir ilk ! Su altı sergisi açıldı

Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum’da su altı fotoğraf sergisi düzenledi.

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Türkiye'de bir ilk ! Su altı sergisi açıldı

Darbe girişiminin yaşandığı gece ve sonrasında çekilen 50 fotoğraf ve 251 şehidin fotoğrafının yer aldığı ’5 Temmuz Şehitler Ağacı’ serginin açılışı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından yapıldı.

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Türkiye'de bir ilk ! Su altı sergisi açıldı

15 Temmuz 2016’nın Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisi olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu gün milletimizin tarihe altın harflerle not düştüğü direniş ve dirilişimizin 3’üncü yıl dönümü. Ülkemizin farklı noktalarında değişik etkinliklerle bu gün anılıyor. Bizde farklı bir etkinlikle bu milletimizin şanlı direniş ve dirilişini yeniden hatırlatmak istedik" dedi.

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Türkiye'de bir ilk ! Su altı sergisi açıldı

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Farkındalık oluşturmak adına Türkiye’de bir ilke imza atarak su altı sergisi düzenlediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize o gün yaşananları aktararak, bu ruhu diri tutmak adına böyle bir sergi düzenledik.

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