Türkiye'de bir ilk ! Su altı sergisi açıldı

15 Temmuz 2016’nın Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisi olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu gün milletimizin tarihe altın harflerle not düştüğü direniş ve dirilişimizin 3’üncü yıl dönümü. Ülkemizin farklı noktalarında değişik etkinliklerle bu gün anılıyor. Bizde farklı bir etkinlikle bu milletimizin şanlı direniş ve dirilişini yeniden hatırlatmak istedik" dedi.

