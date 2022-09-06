Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık...

Bu yıl 2. etap kazılarının 4`üncü gününde sanduka tipli mezar bulunduğunu aktaran Alkan, "Kazı çalışmalarında bir kapak ile karşılaştık ve bu kapağı kaldırdığımızda 4 bireye ait insan iskeleti bulduk. Bu iskeletlerin günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz." dedi.