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Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık...

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 4 bireye ait yaklaşık 1800 yıllık iskeletlere rastlandı.

Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık... - Resim: 1

Perre Antik Kenti`nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında geçen yıl Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

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Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık... - Resim: 2

Kazılar sırasında mozaikli alanın yan kısmında tespit edilen mezarda ise 4 gence ait 1800 yıllık iskeletler bulundu.

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Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık... - Resim: 3

Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre`deki kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık... - Resim: 4

Bu yıl 2. etap kazılarının 4`üncü gününde sanduka tipli mezar bulunduğunu aktaran Alkan, "Kazı çalışmalarında bir kapak ile karşılaştık ve bu kapağı kaldırdığımızda 4 bireye ait insan iskeleti bulduk. Bu iskeletlerin günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz." dedi.

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