Türkiye’de bu illerde arsa alan yaşadı!
Türkiye genelinde arsa fiyatları son 2 yıldır hızla yükselirken bu illerimizdeki arsa fiyatları tavan yaptı...
Firmalarca geliştirilen projelerde müstakil evlerin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşın özellikle İstanbul dışında kendi arsasını alıp ev yaptırma istediği bu artışta etkisini gösteriyor.
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma da Arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.
İmarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal, "Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor" dedi.
Ünal, "Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara'da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor" diye konuştu.