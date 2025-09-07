Türkiye'de bugünün kahramanı patenci bir Rus uyruklu kadın oldu...
Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde sahilde yürüyüş yapan bir anne, küçük yaşlardaki erkek çocuğunu kaybetti. Gözyaşları içinde çevredekilerden yardım isteyen anneye, sahilde paten süren Rus uyruklu bir kadın destek oldu.
Kaynak: İHA
Olay, gece saatlerinde Alanya'nın Oba Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen anne, kısa bir süreliğine gözden kaybolan oğlunu bulamayınca panikleyerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Anne can havliyle o esnada sahilde paten yapan Rus uyruklu bir kadından yardım istedi. Sahil boyunca arama yapan kadın, iki erkek patenci arkadaşıyla birlikte küçük çocuğu kısa süre içerisinde buldu.
Kaybolan çocuk, Rus kadının arkadaşları tarafından kucaklanarak annesine teslim edildi.
Çocuğuna sağ salim kavuşan anne, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. O anlar Rus uyruklu patenci kadının tepe kamerasına yansıdı.
