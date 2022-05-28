Türkiye'de bulunan ''Dünyanın en saçma binası''nın büyük bir bölümü yıkıldı
Kahramanmaraş'ta bulunan ve 1994 yılında inşa edilen ''dünyanın en saçma binası'' olarak bilinen binanın yıkımında son aşamaya gelindi.
Kahramanmaraş'ta 1994 yılında inşa edilen ve gerek rengi gerekse mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan binanın yıkımı sürüyor.
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kent meydanı projesi kapsamında ocak ayında yıkımına başlanan binanın yüzde 70’i yıkıldı.
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Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor.
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Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor.
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