Türkiye'de bulundu; ölen profesörün adı verildi

Prof. Dr. Binzet, dünyada en az 270 civarında olan türün 108'inin Türkiye'de doğal yayılışı olduğunu belirterek, "Birey sayısının arazide çok sınırlı olduğunu, 100 ila 200 arasında birey sayısı olabileceğini gördük. Tür üzerindeki bu tehditlerden dolayı türün kategorisi, kritik tehlike altında olarak kabul edildi ve bu şekilde belirlendi. Böylelikle belki türün korunmasına yönelik bir önlem de almış olacağız" dedi. (DHA)