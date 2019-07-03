Türkiye'de bulundu! Tam Bin 500 yıllık
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en büyük yer altı şehrinde Roma askerlerinin atlarının barındığı bin 500 yıllık ahır ortaya çıktı. .
Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yer altı şehrinde çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar sırasında bin 500 yıl önce Doğu Roma döneminde savaş atlarının yetiştirildiği ve atların bakımlarının yapıldığı ahır ortaya çıktı. Ahır içerisinde 50 yemlik bulunurken, yemliklerde 100 atın aynı anda beslendiği ifade ediliyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın en büyük yer altı kentinde ortaya çıkartılan ahırın bin 500 yıllık olduğunu ve burada Doğu Roma İmparatorluğu'na ait savaş atlarının yetiştirildiğini söyledi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı şu ifadeleri kullandı: "Şimdi Nevşehir, Kapadokya bölgesi dünya turizminin başkentidir. Türkiye'nin her tarafında farklı turizm destinasyonları bulabilirsiniz ancak Kapadokya ve Nevşehir'in özel bir yeri var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kapadokya bölgesi dünyada eşi benzeri olmayan bir bölgedir.