Türkiye'de bulundu! Tam Bin 500 yıllık

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı şu ifadeleri kullandı: "Şimdi Nevşehir, Kapadokya bölgesi dünya turizminin başkentidir. Türkiye'nin her tarafında farklı turizm destinasyonları bulabilirsiniz ancak Kapadokya ve Nevşehir'in özel bir yeri var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kapadokya bölgesi dünyada eşi benzeri olmayan bir bölgedir.