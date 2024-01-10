Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu

Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 209 bin 645 olurken, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2 milyon 677 bin 6 açık iş ilanı alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1 milyon 141 bin 685) imalat sanayi sektöründe yer alırken, açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

İşte İŞKUR tarafından açıklanan Aralık 2023 en çok ihtiyaç duyulan meslekler: