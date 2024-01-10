Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu
Türkiye İş Kurumu aralık ayında işverenlerin en çok aradığı meslekleri açıkladı. İşte en çok aranan işe yerleştirilen 10 meslek...
İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla aralık ayında 83.407’si (%60,1) erkek, 55.482’si (%39,9) kadın olmak üzere ülke genelinde 138.889 kişiyi işe yerleştirdiğini duyurdu.
Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 255 bin 936 kişiyle İstanbul'da oldu.
İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişiyle Adana izledi.
Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 209 bin 645 olurken, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2 milyon 677 bin 6 açık iş ilanı alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1 milyon 141 bin 685) imalat sanayi sektöründe yer alırken, açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.
İşte İŞKUR tarafından açıklanan Aralık 2023 en çok ihtiyaç duyulan meslekler:
Özel Güvenlik Görevlisi ( Silahsız )