Türkiye'de en çok ziyaret edilen kütüphane belli oldu

Batman'dan sonra en çok ziyaret edilen kütüphaneler 911 bin 486 ziyaretçi ile Sivas'taki 'Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi', 885 bin 259 ziyaretçi sayısı ile 'Konya İl Halk Kütüphanesi', 665 bin 895 ziyaretçi ile 'Kayseri 75'inci Yıl İl Halk Kütüphanesi', 629 bin 735 ziyaretçi ile 'Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi', 593 bin 914 ziyaretçi ile 'Eskişehir İl Halk Kütüphanesi', 577 bin 850 ziyaretçi ile 'Talas İlçe Halk Kütüphanesi', 432 bin 885 ziyaretçi ile 'Kırşehir Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi', 390 bin 958 ziyaretçi ile 'Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi', 55 bin 494 ziyaretçi ile 'İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi' oldu.

2022'de en çok ödünç kitap alınan ve kütüphanelerinde en çok üye sayısı bulunan il ise Ankara oldu.