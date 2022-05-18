Türkiye'de en fazla genç nüfusun olduğu iller belli oldu

AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,6 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Güney Kıbrıs ve Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, yüzde 9,2 ile Letonya olduğu görüldü. Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun yüzde 29,0'unun 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,0'unun 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,1'inin 20-22 ve yüzde 20,9'unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.