Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Türkiye'de konut fiyatları, son bir yılda yüzde 29,80 oranında artış gösterdi. Ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 500 TL oldu. Peki konut fiyatlarının en ucuz olduğu iller hangileri? İşte o liste...
Konut yatırımcıları ve barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ev arayışında olan vatandaşlar için en belirleyici kriter fiyat olmaya devam ediyor. Endeksa tarafından paylaşılan son veriler, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış grafiğini gözler önüne serdi.
Türkiye genelinde konut fiyatları, son bir yıllık periyotta %29,80 oranında bir artış gösterdi. Ortalama konut fiyatı da Ocak 2026 verilerine göre 4 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.
600 BİN DAİRE SATILIK
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından paylaşılan verilere göre ise bugün ilanda satılık olan 600 bin adet konutun %25’inin fiyatı 3 milyon 150 bin TL’nin altında bulunuyor.
Yine ilandaki konutların yarısının fiyatı 4 milyon 500 bin TL’nin altında seyrederken, %75’i ise 6 milyon 580 bin TL’den ucuz görünüyor. 150 bin dairenin fiyatı ise 6 milyon 580 bin TL’den daha pahalı olarak kendini gösteriyor.