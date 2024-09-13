Türkiye'de en yüksek net kâr elde eden sektörler belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir yıllık sektör bilançolarına ilişkin verileri paylaştı. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kâr elde eden sektör oldu.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü 2023'te 39 trilyon 46 milyar 486 milyon lira oldu. İmalat sektörü, 11 trilyon 686 milyar 338 milyon lira aktif büyüklüğüyle, tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 9 trilyon 825 milyar 977 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kâr elde eden sektör oldu.
Sektör Bilançoları 2023 yılı sonuçlarına göre 1 milyon 62 bin 328 firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 343 bin 339 ile en başta yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı 2023 yılı için %16,3 olarak gerçekleşti.
En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu
Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2023 yılında toplam aktif büyüklüğü 39 trilyon 46 milyar 486 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 28 trilyon 435 milyar 847 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 10 trilyon 610 milyar 639 milyon TL oldu.
İmalat sektörü 11 trilyon 686 milyar 338 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 9 trilyon 825 milyar 977 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 4 trilyon 256 milyar 960 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 2 trilyon 565 milyar 565 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 723 milyar 468 milyon TL ile de inşaat sektörü takip etti.